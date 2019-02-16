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Sadıkoğlu ve Meclis Üyelerinin Köy Gezileri Sürüyor

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin köy ziyaretleri sürüyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:35
Sadıkoğlu ve Meclis Üyelerinin Köy Gezileri Sürüyor

İskele’ye bağlı köylere ziyaretler başlatan Başkan Sadıkoğlu, yeni dönemde seçilen İskele Belediyesi meclis üyelerine, köylere yapılan ve yapımı tamamlanan projeler ile yeni dönemde yapılacaklar hakkında bilgi veriyor.

ALTINOVA-AĞILLAR-TOPÇUKÖY-ARDAHAN VE YARKÖY’DE İNCELEME...

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na köy ziyaretlerinde meclis üyeleri; Huriye Kaşer, İsmail Y. Osum, Çağlar Karadağ, Çağan Coskuner, Halil Dericioğlu, Sefa Kurukafa, İsmail Osum, Müdür Mustafa Kabasakal ile İmar Biriminden Naciye Erol eşlik etti. Sadıkoğlu ve Meclis Üyeleri; Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Ardahan ve Yarköy’ü ziyaret ettiler. Buralarda bazı muhtarlarla sohbet etme imkanı bulan Başkan ve heyeti yeni dönemde yapılacak projelerle ilgili istişarede bulundular.

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Başkan Hasan Sadıkoğlu ile meclis üyeleri, köy gezileri sırasında Yarköylü kadınların davetini de geri çevirmedi. Davet üzerine İskele Belediyesi ve TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından yapımı tamamlanarak geçtiğimiz yıl ortasında açılışı yapılan İskele Belediyesi Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’ne giden ve burada Yarköy Muhtarı Şerif Dolu ile Yarköy -Pamukkale Gençlik Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yamuk tarafından karşılanan Sadıkoğlu ve beraberindekileri, Yarköylü kadınlar ağırladı. Sadıkoğlu, gördükleri ilgi ve alakadan ötürü Muhtar Şerif Dolu nezdinde tüm kadınlara teşekkür etti.

Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Ardahan ve Yarköy’ü ziyaret eden İskele Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve müdür; buralardaki incelemelerinin ardından Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesi’ne geçtiler. Başkan Sadıkoğlu burada Karedeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ile bir araya gelerek, gelecek yıl yapılacak Hamsi Festivali’nin İskele’de yapılması yönünde karar aldılar.

Öte yandan Dernek üye ve yöneticilerinden Ahmet – Remziye Delibaş çifti, Başkan ve heyetine hamsi ikramında bulundular. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kendilerini ağırlayan ve Karadeniz kültürünün bir parçası olan hamsi ikramında bulunan Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ile Ahmet ve Remziye Delibaş çiftine teşekkürlerini sundu.
 

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Hasan SadıkoğluİskeleKöy GezileriHaberGündemKıbrıs
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