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Sadrazam mahkemeye çıkarıldı.

Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında önceki gün çıkarılan henüz tespit edilemeyen bir sebepten ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam mahkemeye çıkarıldı.

19 Mayıs 2020 Salı 16:09
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Sadrazam mahkemeye çıkarıldı.

Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında önceki gün çıkarılan henüz tespit edilemeyen bir sebepten ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis, 18 Mayıs 2020 tarihinde, 11.00 sıralarında zanlı Yusuf Sadrazam’ın kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı – Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakacağını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını söyledi.

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