Sadrazamköy açıklarında yakalanan göçmenler Türkiye'ye teslim edildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, düzensiz göçmen taşıyan teknenin yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 Ekim Pazar günü sabah saat 11.00 sularında, Sadrazamköy’ün 8 deniz mili kuzeyinde, içerisinde 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatörün bulunduğu düzensiz göçmen teknesinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı KKTCSG-03 gemisi tarafından tespit edildiği belirtildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin, rotasını kuzeye çevirerek Türkiye’ye doğru seyrettiği sırada, KKTCSG-03 gemisinin uluslararası hukuktan doğan kesintisiz takip hakkını kullanarak söz konusu tekneyi takip ederek yakaladığı kaydedildi.

Bahse konu olan tekne ve şahısların, KKTC-Türkiye arasındaki Sahil Güvenlik alanında Destek ve İşbirliği protokolü kapsamında, Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, GGK’nın Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini denizde de korumaya devam edeceğine yönelik ifadeler yer aldı.