Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Şafak nöbeti tutuldu!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde harekâtın başladığı Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenlenen “Şafak Nöbeti”ne katıldı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:28
0 Okunma
Şafak nöbeti tutuldu!
banner48

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Şafak Nöbeti, “Hem tarihimize hem de sahilimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla düzenlendi.

Şafak nöbetinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48.yıl dönümü kutlamalarında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluk ve gururu ifade ederek, hayatını kaybeden aziz şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 48. yıl kutlamalarında Lapta Belediyesi ile İstanbul Beyoğlu Belediyesi arasında, iki ülkenin gönül bağını pekiştirmek amacıyla kardeşlik ön protokolünün imzalanmasına şahitlik etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a teşekkür etti.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın, KKTC gençliğine büyük hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü kutlamalarına denk gelen Lapta Belediyesi ile İstanbul Beyoğlu Belediyesi arasında imzalanan protokolle birlikte Lapta gençliğinin, uluslararası toplumlarla bir araya gelmesini ve protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da konuşmasında, iki kardeş ülkenin gönülden bağına atılan imza için öncelikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a teşekkür etti.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da konuşmasında, İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nin, Lapta Belediyesi arasında kardeş belediyecilik anlayışı ile hazırlanan ön protokolün imzasını gerçekleştirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıldız, “Kalbimiz, her zaman KKTC ile birliktedir. Birtakım faaliyetleri birlikte yürütmek, kardeşliği pekiştirmek ve iki devletin yakınlaşması adına imzalanan kardeşlik ön protokolünün hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi, tüm KKTC halkının, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendirilecek!
Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendirilecek!
Çin’le doğal gaz anlaşmasına imzalar atıldı!
Çin’le doğal gaz anlaşmasına imzalar atıldı!
Anastasiadis'in eşi de pozitif 
Anastasiadis'in eşi de pozitif 










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim