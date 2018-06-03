Saffet Soykal dün akşam yaşamını yitirdi

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden edinilen bilgiye göre Soykal, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Saffet Soykal’ın cenazesi yarın Lefkoşa Kabristanlığı’nda kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski çalışanlarından, Gazeteci Yazar Saffet Soykal yaşamını yitirdi.
Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun güzel yürekli abimiz
Gazeteci, Yazar , Yorumcu ve buyuk yurekli bir Insan di, cok degerli bir DOSt. Allah rahmet eylesin ve mekani cennet olsun. Aile ve tum sevenlerine bassagligi ve sabirlar dilerim.