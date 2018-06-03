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Saffet Soykal dün akşam yaşamını yitirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski çalışanlarından, Gazeteci Yazar Saffet Soykal yaşamını yitirdi.

03 Haziran 2018 Pazar 10:33
Saffet Soykal dün akşam yaşamını yitirdi

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden edinilen bilgiye göre Soykal, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Saffet Soykal’ın cenazesi yarın Lefkoşa Kabristanlığı’nda kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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vatansever 2018-06-03 11:48:11

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun güzel yürekli abimiz

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Kufi Seydali 2018-06-03 12:07:15

Gazeteci, Yazar , Yorumcu ve buyuk yurekli bir Insan di, cok degerli bir DOSt. Allah rahmet eylesin ve mekani cennet olsun. Aile ve tum sevenlerine bassagligi ve sabirlar dilerim.

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