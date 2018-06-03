Saffet Soykal'ın ölümü basın dünyasında üzüntü yarattı

MURATOĞLU SAFFET SOYKAL’IN VEFATI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu Gazeteci Yazar Saffet Soykal’ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Muratoğlu mesajında, “Uzun yıllar basın camiasında farklı ve neşeli tarzı ile halkın sevgisini kazanan ve gerek televizyon kanallarında gerekse gazetelerde güney Kıbrıs ve KKTC gündemini bizlere aktaran basın emekçisi Saffet Soykal'ın vefatı bizleri üzmüştür” dedi.

Muratoğlu, Soykal’a Allahtan rahmet, yaslı ailesine metanet ve başsağlığı diledi.

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SAFFET SOYKAL İÇİN TAZİYE MEAJI YAYIMLADI

Basın Emekçileri Sendikası, bu sabaha karşı hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Saffet Soykal için taziye mesajı yayımladı.

Basın-Sen Genel Sekreteri Çağdaş Öğüç mesajında şunları ifade etti:

“Yıllarca basın alanında ülkemize hizmet vermiş bir duayen olan Saffet Soykal’ı bu sabaha karşı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Birçok basın kuruluşunda görev almış, çok zorlu koşullar altında çalışmış ve yine birçok basın emekçisinin de yetişmesine emek vermiş değerli büyüklerimizden Soykal’ın bugüne kadarki hizmetlerini saygı ile anıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm basın camiasına sabırlar diliyoruz.”

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GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI AKAR SOYKAL’IN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI MESAJ YAYIMLADI

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, mesleğe uzun yıllar hizmet vermiş olan gazeteci Saffet Soykal’ın ölümünden büyük bir üzüntü duyduklarını kaydetti.

Soykal’ın ölümüyle ilgili mesaj yayımlayan Akar, “Saffet Soykal, özellikle Rum basınında öne çıkan haberleri Kıbrıs Türk halkına aktararak önemli bir gazetecilik görevini yerine getiriyordu. Onun ölümü Kıbrıs Türk basını için büyük bir kayıptır” dedi.

Soykl’ın gerek BRT’de, gerekse özel TV ve gazetelerde uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet etmiş, değerli bir büyük olduğunu ifade eden Akar, mesajında “Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Rum basınından haberleri aktaramadığı için O’nun eksikliğini hissetmeye başlamıştık. Kıbrıs Türk halkının bilmesi, öğrenmesi gereken tüm haber ve yorumları en ince ayrıntısına kadar aktarmak suretiyle herkesi aydınlatan Saffet Soykal abimizi çok özleyeceğiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

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DIŞ BASIN BİRLİĞİ SOYKAL’IN ÖLÜMÜ ÜZERİNE MESAJ YAYIMLADI

Dış Basın Birliği, gazeteci-yazar Saffet Soykal’ın ölümü üzerine mesaj yayımladı.

Birlik mesajında, şöyle denildi:

“BRTK eski çalışanlarından gazeteci Saffet Soykan’ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Saffet abi, gazetecilik mesleğine yarım yüzyılI aşkın bir süre hizmet etmiş, meslek onuruna yakışır tutumuyla hepimize örnek teşkil eden bir büyüğümüz olmuştur.

Saffet Abi’ye Tanrı’dan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

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BASIN-SEN NAZIM HİKMET’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Basın-Sen, Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir mesajında, “Seni her daim bizlere bıraktığın eserlerin ve fikirlerinle saygıyla anıyoruz ve mücadelemizle anmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kişmir mesajında Nazım Hikmet’e seslenerek, “Sen bu dünyadan göçtün gittin ama emperyalistlerin ayakları altında ezilen bu coğrafyada fikirlerin, düşüncelerin ve eserlerin bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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BAY-SEN SAFFET SOYKAL’IN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), kurum eski çalışanlarından gazeteci Saffet Soykal’ı yitirmenin büyük acısı içerisinde olduklarını belirtti.

Bay-Sen, Soykal’ın ölümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Soykal, yeri doldurulamaz seviyede donanımlı bir gazeteci olmakla birlikte, sosyal hayatındaki ilişkileri de kalplerde iz bırakacaktır.

Soykal’a Tanrıdan rahmet, yaslı ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz” denildi.

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