Safranbolu’da Kıbrıs El Sanatları Sergisi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, tarihi çarşı içerisinde bulunan Gıngıllıoğlu Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışa, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, KKTC Ankara Eğitim Ateşesi Rauf Ataöv, Okul Müdürleri Erdoğan Keskindağ ve Uğur Vural ile kursiyerler katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ile Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin de ziyaret ettiği, büyük beğeni toplayan ve yoğun ilgi gören serginin ardından Safranbolu’da Lefkara nakışı ile ilgili kurs düzenlenmesi talep edildi.