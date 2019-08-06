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Sağanak yağış bekleniyor

06 Ağustos 2019 Salı 08:58
Sağanak yağış bekleniyor

Ülkemizde en sıcak günler yaşanırken, Meteoroloji Dairesi’nden yamğur yağacağı haberi geldi.

Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak, bugün ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı kaydedildi.

Buna göre bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu olacak.

(BRT/METEO)

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Anahtar Kelimeler:
Sağanak Yağış
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