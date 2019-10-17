Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Sağanak yağış bekleniyor

Pazar gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 08:41
Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17 – 23 Ekim tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün, yarın ve Cumartesi günleri, yer yer sağanak yağış olacak. Daha sonraki günler ise parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, bugün Kuzey ve Doğu, diğer günler Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

(BRT/METEO)

banner22
Anahtar Kelimeler:
YağışHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde Çocuklara Egzersizler Yaptırdı
Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde Çocuklara Egzersizler Yaptırdı
En fazla yağış nereye düştü?
En fazla yağış nereye düştü?
Ulaştırma Bakanlığı ile DAÜ arasında işbirliğini öngören bir mutabakat anlaşması imzalandı
Ulaştırma Bakanlığı ile DAÜ arasında işbirliğini öngören bir mutabakat anlaşması imzalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim