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Sağanak yağış bekleniyor

Ülke bugün ve yarın serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

19 Nisan 2022 Salı 08:08
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Sağanak yağış bekleniyor

Ülkede bugün yer yer sağanak yağış ile kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı rüzgâr etkili olacak. Kuvvetli ve fırtınamsı rüzgârın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19–25 Nisan tarihleri arasında hava tahminlerine göre,bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, bugün ve yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın, parçalı ve az bulutlu, perşembe ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. Hava cuma günü açık ve az bulutlu olacak.

Hava, cumartesi çok bulutlu, pazar parçalı ve az bulutlu, pazartesi ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısında 22-25 derece, ikinci yarısında ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, bugün ve yarın kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

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