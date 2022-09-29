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Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Dairesi, salı günü yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

29 Eylül 2022 Perşembe 09:36
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Sağanak yağış geliyor



Meteoroloji Dairesi, salı günü yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Eylül-05 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, periyodun son günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece, periyodun son günleri iç kesimlerde 31-34, sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında olacak.

Havanın genellikle açık az bulutlu olması, Salı günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak bekleniyor. Çarşamba günü ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.                 

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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