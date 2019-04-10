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Sağanak yağış geliyor

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:00
Sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmini raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Havanın yarın, pazartesi ve salı günleri sağanak yağmurlu olacağı belirtildi.

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Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 23 - 26 derece, sahillerde ise 19-22 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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Sağanak
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