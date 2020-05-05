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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bölgede etkili olan sağanak ile rüzgar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu ve evleri su bastı.

05 Mayıs 2020 Salı 15:44
1151 Okunma
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Lefkoşa'da  bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeni ile Kızılbaş bölgesi Ecvet Yusuf Caddesi'nde bazı evleri bu bastı. Ayrca Hamitköy bölgesinde yollarda su birikintileri oluştu. 

Haber Kıbrıs

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Gibri 2020-05-05 20:36:49

Her yağmurda Venedik ayağmıza gelir , boşuna Italyaya gitmete gerek yok .

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ok 2020-05-05 16:05:18

olumlu bişey mi vardı ztn da olumsuzlaştırdı =

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