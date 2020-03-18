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Sağanak Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının düşmesinin ve yarınla cuma yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.

18 Mart 2020 Çarşamba 15:43
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Sağanak Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının düşmesinin ve yarınla cuma yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.

Dairenin tahmin raporuna göre bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek yarın ve cumanın ardından hafta sonu parçalı az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Pazartesi yeniden sağanak görülecek ve sonraki günler de parçalı az bulutlu geçecek.

Yağışlı günlerde sıcaklık da düşecek ve 12-15 derece dolaylarında seyredecek. Sonraki günlerde ise sıcaklık 16-19 dereceye yükselecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiHava Durumu
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