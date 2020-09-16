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Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Pazartesi ve Salı günü sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Kaynak: Sağanak yağmur bekleniyor

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:16
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Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Pazartesi ve Salı günü sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nden yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, 17 - 23 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında sıcak, ikinci yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Havanın yarın ve diğer günler açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi ise parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Salı parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu, Çarşamba da açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. 
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk yarısında 35 – 38  ºC, ikinci yarısında 30 – 33  ºC; sahillerde ise periyot boyunca 30 – 33  ºC dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek. 

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