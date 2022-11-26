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Sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi haftalık hava raporu açıkladı

26 Kasım 2022 Cumartesi 09:42
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Sağanak yağmur bekleniyor!



Ülkede bugün yer yer sağanak beklenirken, hava hafta boyunca bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren 2 Aralık Cuma güne kadar bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Bu çerçevede yarın hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günü kuzey ve batı diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli cumartesi, pazartesi ve salı günleri ise yer yer fırtınamsı esecek.

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