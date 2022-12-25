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Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

25 Aralık 2022 Pazar 08:59
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Sağanak yağmur bekleniyor



Meteoroloji Dairesi’nin 25-30 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.                     

Hava, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Yarın az bulutlu, Salı açık ve az bulutlu, Çarşamba az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Perşembe ve Cuma günleri ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimler ve sahillerde 17–20 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
YağmurKKTCMeteoroloji DairesiHava DurumuSağanak Yağmur
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