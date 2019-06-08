Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren pazartesi gününe kadar yer yer hafif sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgenin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki nispeten serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.
Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
(BRT/TAK)