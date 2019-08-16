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Sağanak yağmur bekleniyor

16 Ağustos 2019 Cuma 14:46
Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve hafta başı, yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17 – 23 Ağustos tarihleri arasında, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesi etkili olacak.

Hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Pazar parçalı ve az bulutlu; Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 - 37 ºC,  sahillerde 30 - 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

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