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Sağanak yağmur bekleniyor!

Cumartesi ve Pazar günleri, parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:28
Sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle, bugün, hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu olacak.

Yarın, parçalı zamanla çok bulutlu geçecek, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur yağacak. Cumartesi ve Pazar günleri, parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri parçalı ve zamanla az bulutlu hava bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

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HavaNasılOlacakHaberKıbrıs
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