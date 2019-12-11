Sağanak yağmur bekleniyor

KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Meteoroloji, bu aksam ve perşembe günü metrekareye 75 kilograma varan yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar vb.) karşı yetkilileri ve vatandaşları uyardı