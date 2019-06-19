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Sağanak yağmur devam edecek

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sağanakların Haziran’ın 24’üne kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:33
Sağanak yağmur devam edecek

Buran TAK’a yaptığı açıklamada, 24 Haziran pazartesinden sonra havanın açmasını beklediklerini, havanın açmasıyla birlikte sıcaklıkların da 31-34 dereceden 35-38 derecelere tırmanmasının beklendiğini söyledi.

Buran, Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığının, mevsim normalleri veya bir iki derece üzerinde seyretmesini beklediklerini ifade etti.

Küresel ısınmayla birlikte, Kuzey Afrika’da çölleşmenin arttığını, Kıbrıs’a da bu bölgede oluşan kuvvetli rüzgârlarla Sahara’daki tozun taşındığını belirten Buran, zaman zaman da Orta Doğu üzerinden esen rüzgarlarla bölgeye toz taşındığını anlattı.

Buran, Kuzey Afrika’dan bugün ve yarın , yoğun olmamakla birlikte yine tozlu hava beklendiğini kaydetti.

Bölgeye toz taşınımının ciddi bir meteorolojik hadise olduğunu, bunun pek çok insanı etkilediğini, bölgeye toz taşınımında son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını kaydeden Buran, toz taşınımının Kuzey Afrika veya Orta Doğudaki rüzgar durumuna bağlı olduğundan uzun vadeli toz taşınımı tahmini yürütemediklerini, sadece tozlu hava oluştuktan sonra ülkeyi etkisi altında tutacağı süreyi tahmin edebildiklerini kaydetti.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Sağanak Yağmur
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