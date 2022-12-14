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Sağanak yağmur etkili olacak!

Meteoroloji Dairesi, havanın 3 gün boyunca yağmurlu olacağını bildirdi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 09:04
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Sağanak yağmur etkili olacak!



Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHavaYağmurKKTCSağanak
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