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Sağanak yağmur etkili olacak!

Ülke bugünden itibaren serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Ülkede cumaya kadar sağanak yağmur etkili olacak, çarşamba günü ise “fırtınamsı rüzgar” bekleniyor.

21 Aralık 2022 Çarşamba 09:00
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Sağanak yağmur etkili olacak!



Meteoroloji Dairesinin 20-26 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.                     

Hava,  çarşamba ve perşembe günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Cuma günü ise, hava parçalı bulutlu, öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Yağışlı hava, hafta sonu yerini bulutlu havaya bırakacak. Hava, cumartesi parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günü iç kesimler ve sahillerde 20–23 ºC, diğer günlerde ise 16-19 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, çarşamba günü yer yer fırtınamsı olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
YağmurFırtınaMeteoroloji DairesiKKTCşimşek
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