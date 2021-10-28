Sağanak yağmur etkili olacak!

Rapora göre, bölge, alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak, veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma parçalı ve az bulutlu; cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu; diğer günler ise genelde parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.