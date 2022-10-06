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Sağanak yağmur etkili olacak

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisiyle 4 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

06 Ekim 2022 Perşembe 06:31
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Sağanak yağmur etkili olacak



Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ekim tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur, cuma ve cumartesi günü ise sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor.

Hava 10,11 ve 12 Ekim’de az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı ise periyodun ilk günü iç kesimlerde 31 – 34 ºC, sahillerde 27 – 30 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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