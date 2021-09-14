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Sağanak yağmur etkili olacak!

Meteoroloji tahminlerine göre, sıcak yaz aylarının ardından sonbaharın gelişi yağmurla karşılanacak.

14 Eylül 2021 Salı 09:48
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Sağanak yağmur etkili olacak!

Bugünden itibaren cuma gününe kadar yer yer sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise bu sürede, 28-31 derece dolaylarında seyredecek. 

Bölge 14-20  Eylül tarihleri arasında, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin  son tahminlerine göre, hava, bugün açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba ve perşembe parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 28 – 31 derece, diğer günlerde 32 – 35 derece, sahillerde ise periyot boyunca 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Anahtar Kelimeler:
Sağanak Yağmur
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