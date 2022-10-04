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Sağanak yağmur geliyor

Hava sıcaklığı bugünden itibaren düşecek; pazar gününe kadar havanın yağmurlu olması bekleniyor.

04 Ekim 2022 Salı 07:09
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Sağanak yağmur geliyor



En yüksek hava sıcaklığı cuma gününe kadar iç kesimlerde 34, sahillerde 30 derece dolaylarında seyredecek. Cuma gününden itibaren sıcaklık biraz daha düşecek ve en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 30 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 4 – 10 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, KKTC belirtilen dönemde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; çarşamba günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; perşembe günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve pazartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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