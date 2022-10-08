Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
banner107

Sağanak yağmur geliyor!

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna yarın bölgede yağmur bekleniyor.

08 Ekim 2022 Cumartesi 09:24
651 Okunma
Sağanak yağmur geliyor!



Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın,  az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hafta başından itibaren yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak. Hava, pazartesi, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, salı az bulutlu olacak. Çarşamba gününden itibaren ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27-30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 bölgeye elektrik verilemiyor
5 bölgeye elektrik verilemiyor
Hamitköy'de uyuşturucu!
Hamitköy'de uyuşturucu!
İki kişi aranıyor!
İki kişi aranıyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim