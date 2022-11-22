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Sağanak yağmur geliyor!

22 Kasım 2022 Salı 09:07
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Sağanak yağmur geliyor!



Ülkede bu hafta sağanak yağış bekleniyor, Cuma ve Cumartesi yer yer fırtına olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23-28 Kasım tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın  parçalı ve az bulutlu, perşembe, cuma ve cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, Pazar ve pazartesi parçalı az bulutlu.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19– 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli Cuma ve Cumartesi yer yer fırtınamsı şeklinde esecek.

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