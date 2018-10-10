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Sağanak yağmur pazar gününe kadar sürecek

Sağanak yağmurun pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:13
Sağanak yağmur pazar gününe kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 11 – 17 Ekim tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma ve cumartesi günleri parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,  sonraki günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

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Meteoroloji DairesiSağanak YağmurHaberHava DurumuGündemKıbrıs
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