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Sağanak yağmura dikkat!

Meteoroloji Dairesi, cuma ve cumartesi günü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:00
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Sağanak yağmura dikkat!

Meteoroloji Dairesi, cuma ve cumartesi günü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, 23 – 29 Nisan tarihleri arasında ülke serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 ºC, cuma ve cumartesi günleri ise 21 – 24 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

Anahtar Kelimeler:
Hava Durumu
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