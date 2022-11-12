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Sağanak yağmurlara dikkat!

Meteoroloji Dairesi, bugün öğleye kadar yer yer sağanak yağmurun devam edeceğini açıkladı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 09:31
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Sağanak yağmurlara dikkat!



Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi alında kalacak.

Daire'den yapılan açıklamaya göre, bugün öğleye kadar yer yer sağanak yağmurun devam edeceğini açıklandı.

Salı gününe kadar hava açık ve az bulutlu geçecek, Çarşamba günü itibarıyla ise sağanak yağmurlu havanın gelmesi ve Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 22-25 derece dolaylarında olacak. Rüzgarın ise, periyodun ilk günlerinde kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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