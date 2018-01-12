Sağdaki tek formül UBP+DP+YDP=26

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Ada TV’ye konuşan Faiz Sucuoğlu, YDP ve DP ile koalisyon olabileceğini ima ederken, YDP Genel Başkanı Arıklı da “en geç 1 yıl içinde seçim koşuluyla varız” dedi. DP de ise Parti Meclisi, Denktaş’a görüşmeleri yürütmesi için tam yetki verdi

MEYDAN OKUDU

UBP’nin etkili isimlerinden Faiz Sucuoğlu, kendileriyle hükümet kurmayan partilere meydan okudu. “İcap ederse muhalefette kalırız. Böyle bir koalisyonda Görelim bakalım dörtlü koalisyonun başarısını” dedi.

"TEK BAŞINA GELİRİZ"

Böyle bir koalisyonda 6 ay sonra yeniden seçim olacağını ve UBP’nin tek başına iktidar olacağını belirten Sucuoğlu, CTP ve TDP’nin aksine DP ve YDP’nin kendileriyle koalisyona sıcak baktığını söyledi.

"İCRACI OLAMAZ"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı seçim şartıyla ve seçim yasasının yeniden ele alınması koşuluyla sağdan ya da soldan bir koalisyona evet diyebileceklerini söyledi. Ancak bu hükümetin icracı olamayacağını söyledi.

"TIKANIKLIĞI AÇARIZ"

Erhan Arıklı, “Bir seçim hükümeti olursa biz buna şartlı olarak gireriz. Şu anda meclis aritmetiğinde bir tıkanıklık görünüyor. Bu tıkanıklığın aşılması için elimizden gelen bir şey varsa yaparız” diye konuştu.

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