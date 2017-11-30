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Sağıroğlu ve Zeden teminatı ödeyemedi

Lefkoşa’da başlayan, Girne’de devam ederek Güzelyurt’ta son bulan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

30 Kasım 2017 Perşembe 10:22
Sağıroğlu ve Zeden teminatı ödeyemedi
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Narkotik ekiplerinin geçtiğimiz hafta Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Asiltürk Kansaran, Cemre Sağıroğlu, Turgut Şenol, Uğurcan Bük, Kadriye Denise Sürücü ve Ekrem Zeden aleyhindeki soruşturması tamamlandı.

Kansaran, Sağıroğlu, Şenol, Bük ve Zeden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, Sürücü Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak Asiltürk Kansaran, Ekrem Zeden’in 5 bin TL, Cemre Sağıroğlu’nun bin TL,  Turgut Şenol, Uğurcan Bük’ün ise 3 bin TL nakit teminat yatırmalarına karar verdi.

Reynar ayrıca, Asiltürk Kansaran, Cemre Sağıroğlu için 30 Bin TL, zanlılar Turgut Şenol, Uğurcan Bük için ise 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalanması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen Sağıroğlu ve Zeden cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin mahkemede verdiği ifadede, zanlıların “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (sentetik Cannabinoid) Tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, operasyonun 22 Kasım tarihinde Lefkoşa, Girne ve Güzelyurtta yapıldığını, gerçekleşn operasyon sonucu uyuşturucu 13 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan yüklü miktarda para ele geçirildiğini anımsattı.

Metin, zanlılar aleyhinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

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