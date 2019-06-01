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Sağlamer: İşinize gelince ‘Özersay sen çok yaşa’, gelmeyince ‘Özersay tu kaka"

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:44
Sağlamer: İşinize gelince ‘Özersay sen çok yaşa’, gelmeyince ‘Özersay tu kaka"
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Halkın Partisi’ne sosyal medya ortamında yüklenen CTP’li Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’a HP Parti Meclisi üyesi avukat Batur Sağlamer’den sert yanıt gecikmedi. HP’li vekil ve bakanlara “hayal kırıklığısınız” diyen Hasan Öztaş’a “asıl tarih sizi ve partiniz CTP’yi affetmeyecek” diyerek detaylı ve sert bir yanıt verdi. HP PM üyesi Sağlamer “Türkiye’den gelen onca telkine ve talebe rağmen, bunlara karşı duran ve dörtlü koalisyonu kurmanız için omuz veren Halkın Partisini ve Kudret Özersay gibi bir adamı sırf koalisyon bozuldu ve koltuklarınız gitti diye siyasi olarak linç etmeye kalktınız” ifadelerini kullandı.

Yorumunda CTP tarafından Türkiye’nin de isteği ile kurdurulan ÖRP örneği hatırlatılarak “Bu neyin öfkesi, bu neyin nefretidir? Özersay ve HP seçimden sonra SÖZLERİNİ TUTUP UBP ile koalisyon kurmayıp sizleri iktidara taşıyınca “HEŞAA, Özersay sen çok yaşa” bir buçuk yıl sonra aynı adam ve aynı parti yine SÖZÜNÜ TUTUP devlet arazilerinin peşkeşine kaşı çıkınca TU KAKA öyle mi? HP’ye arazi peşkeşine NEDEN karşı çıktığını soruyorsunuz da acaba kendinize ve partinize bu peşkeşe neden karşı ÇIKMADIKLARINI, neden SUSTUKLARINI neden sormuyorsunuz?”  vurgusu yaptı.

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İşte HP Parti Meclisi üyesi avukat Batur Sağlamer’in paylaşımı...

Asıl tarih sizi affetmeyecek Hasan hoca! Neden mi? Türkiye’den gelen onca telkine ve talebe rağmen, bunlara karşı duran ve dörtlü koalisyonu kurmanız için omuz veren Halkın Partisini ve Kudret Özersay gibi bir adamı sırf koalisyon bozuldu ve koltuklarınız gitti diye siyasi olarak linç etmeye kalktığınız için! Hiç utanmadan ve sıkılmadan adamı yıpratmak için demediğini bırakmadı partilileriniz! 21 milletvekiliniz varken seçimde 12 milletvekiline düşmenize rağmen HP ve Özersay sayesinde Başbakanlığı gördünüz ama o koltukları gittiği anda kendiniz için bir mağduriyet senaryosu yazıp sahneye koymaya, oynamaya kalktınız. Hade partililerinizi son 10 günde, günde üç fasıl saldırttınız, şimdi baktınız yeterli olmadı ve toplumda yarattığınız algı dağılmaya başladı, hemen siz belediye başkanları mı devreye girdiniz? Bu neyin öfkesi, bu neyin nefretidir? Özersay ve HP seçimden sonra SÖZLERİNİ TUTUP UBP ile koalisyon kurmayıp sizleri iktidara taşıyınca “HEŞAA, Özersay sen çok yaşa” bir buçuk yıl sonra aynı adam ve aynı parti yine SÖZÜNÜ TUTUP devlet arazilerinin peşkeşine kaşı çıkınca TU KAKA öyle mi? HP’ye arazi peşkeşine NEDEN karşı çıktığını soruyorsunuz da acaba kendinize ve partinize bu peşkeşe neden karşı ÇIKMADIKLARINI, neden SUSTUKLARINI neden sormuyorsunuz? Aylardır kötülediğiniz ve partinizin gazetesinde yerden yere vurduğunuz Özgürgünü bile hükümet bozulur bozulmaz kahraman ilan etmekten çekinmediniz. Neden? HP ve Özersay’a saldırıyordu da ondan. Düşmanınızın düşmanı dostunuz oluverdi de ondan. Koalisyon bitince hepiniz Serdar Denktaş’ın baş savunucuları kesildiniz. Lefkoşa’da oğluna arazi peşkeş çekerken GIKINIZ çıkmadı, Metehanda peşkeş çekerken GIKINIZ çıkmadı, şirketten para alıp maaş öderken ve bunu Başbakan dahil bakanlar kurluna bilgi vermeden yaptığı ortaya çıkarken GIKINIZ çıkmadı. Neden mi? E azacık geriye çekilip bakan herkes görebilir: Kavga etseydiniz hükmet bozulabilirdi, o riski sadece HP alabildi, o cesareti gösterip bu konulara kendi hükümetimde geçit vermeyeceğim diyerek sözünde SADECE HP durdu. Siz 21 vekilden 12 vekile düşmenize rağmen kapmış olduğunuz başbakanlığı kaptırmama derdine düşmüştünüz. Partinizin bazı mensupları hızını alamayıp yeni hükümetin Türkiye’nin telkini ile kurulduğunu söylemeye bile kalktı. Madem ki HP aldığı telkin ve talimatlara hareket ediyordu o halde Dörtlü koalisyon da mı telkin ve talimatla kurulmuştu? Dörtlü telkinle kurulmadı ama telkinle mi bozuldu? CTP’li dostlarımın bu ithamlarını okuduğumda aklıma ilk ne gelir hocam biliyor musun? Uydurulan bu masallar değil toplum olarak yaşadığımız, biz Kıbrıs Türk Halkına CTP olarak yaşattığınız gerçekler gelir. O dönemde ortağınız Denktaş’ı Türkiye istemiyor diye Ana muhalefet partisinin genel sekreterini CTP olarak AYARTMANIZ geliyor aklıma.. CTP kurmaylarının gizlice UBP Genel Sekreteri ile buluşmaları ve yayınlanan fotoğraflar gelir aklıma. Yarattığınız ÖRP garabeti gelir aklıma mesela. Bu halkın iradesini hiç sayarak ve Türkiye ile paslaşarak irademizi teslim edişiniz gelir aklıma. Hem bir de Türkiye’de oyum olsa AKP’ye oy verirdim diyen bir Genel Başkanınız vardı, sayın Talat gelir aklıma. Sonra derim hade daha fazla ileriye gitmeyeyim…Kıbrıs Türk demokrasisine sürülen kara lekenin boyasını kimin nasıl hazırladığının detaylarını siyaset bilimciler ve tarihçiler yazsın. Özetle sözünde duran bir partiye ve başkanına laf edeceksiniz diye gerçekten çok komik bir duruma düşüyorsunuz.

İlgili haber ...

https://www.gundemkibris.com/kibris/oztas-tan-halkin-partisine-sitem-h275717.html

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Son Güncelleme: 01.06.2019 17:01
Anahtar Kelimeler:
TuÖzersayKıbrısHaberSağlamer
Yorumlar
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EmekliYORUM 2019-06-01 19:36:43

Toplumsal beklentimiz olan her siyasetçiye "HEŞŞAA" tabi ama umutlarımız azalıyorsa şikayetimizi da söyleriz. Hala daha biraz umudumuz var, belki da "heşa" hala daha. Göreceğiz.

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Kemal 2019-06-01 19:28:14

Güzel

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Vatandaş z 2019-06-01 22:16:41

Mükemmel bir cevap.

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Vatandaş z 2019-06-01 22:18:18

Tufan .. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Özersay bu kadar dayanabildi.

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Azd 2019-06-02 00:28:03

Adamsın

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