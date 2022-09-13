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“Sağlığa yapılan katkı, topluma yapılan en önemli katkıdır”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

13 Eylül 2022 Salı 13:35
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“Sağlığa yapılan katkı, topluma yapılan en önemli katkıdır”


Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 

Manga, sendika olarak sağlık alanındaki ihtiyaçlara duyarlı olduklarını, bu anlamda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi Göğüs Servisi'ne yedi adet buhar cihazı bağışladıklarını, bu nedenle ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manga, sendika olarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne de el işlerinde kullanılmak üzere atölyelerine bağışta bulunduklarını belirtti.

Bakan Altuğra, sağlığa yapılan katkının topluma yapılan en önemli katkı olduğunu belirterek, el birliği içerisinde birçok eksikliğin tamamlanabileceğini, bu anlamda sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile dayanışma ve yardımlaşmanın büyük önem taşıdığını kaydetti. 

Yaptıkları duyarlı bağışlar nedeniyle Memur-Sen başkan ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileten Bakan Altuğra, yapılan her bağışın önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 13.09.2022 13:36
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