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Sağlık Afet ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı Sempozyumu yapıldı

09 Nisan 2019 Salı 09:06
Sağlık Afet ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı Sempozyumu yapıldı
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Sağlık Bakanlığı, hastanelerde ve sağlık kurumlarında afet birimi kurmak için harekete geçti…

KKTC’de “Sağlık Afet Planı ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı” oluşturulması ve geliştirilmesi için, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sağlıkta Afet ve Acil durum yönetimi sempozyumu düzenlendi.
Sempozyumun açılışında konuşan Sağlık bakan Filiz Besim, bu yıl ülkede yaşanan sel felaketlerine dikkat çekerek, bir devletinin gücünün öngöremediği bir afet durumu ile karşılaştığı zaman, ne kadar hızlı ,organize ve sistematik hareket edebildiği ve bu felaketten ne kadar ucuz kurtulduğu ile alakalı olduğunu kaydetti.

Besim , “Bu ülkenin çok görmediği, çok alışık olmadığı büyük seller yaşadık, 4 can kaybettik, mal kayıplarımız oldu, moralimiz bozuldu, ciddi alt yapı eksikleri hissettik, peki Biz Sağlık Bakanlığı olarak, hastanelerde , sağlık kurumlarında ne yapıyorduk. Özellikle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir süre önce çok ciddi bir sel baskını yaşadık, cihazlarımız bozuldu, evraklarımız kaybettik. Böyle bir olay yaşamak moralimizi bozdu. Hastaneyi sorgular olduk , içinden geçen dereyi sorgular olduk. Burada önemli olan bu afetlerde ne kadar hazırlıklı olduğumuz” dedi.

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Sağlık bakanlığı olarak afet durumlarına hazırlıklı olmak için, her hastaneden bir temsilciyi İstanbul’da Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Afet ve Acil durum kursuna yolladıklarını ve bu ekibin büyük bir bilinçlenme ile ülkeye döndüğünü kaydeden Bakan Besim, bunun hemen ardından ülkede Sağlık Bakanlığı altında bir Afet ve Acil Durumu birimi kurmak için Türkiye ile diyaloğa geçtiklerini ifade etti.

Bakan Besim Türkiye’den gelen ekibin bir hafta boyunca tüm hastanelerde , sağlık kurumlarında , çeşitli tatbikatlar yapacağını, eğitimler vereceğini belirterek,” inanıyorum ki Türkiye’den gelen ekiple yapacağımız bu çalışma ile çok daha farklı bir boyuta gireceğiz” şeklinde konuştu.

Besim, “ Başbakanlığımız altında bir afet birimimiz var ama bizim yapmaya çalıştığımız Sağlık Bakanlığı altında, kendi hastanelerimiz, sağlık merkezlerimiz, sağlık kurumlarımızla ilgili bir afet birimi oluşturmaktır. Hep birlikte çalışacağız ama o afet anında sağlıktaki hastalarımıza ve sağlık kurumlarımıza sahip çıkıp, onları işlevsel halde tutmak çok ama çok önemlidir”dedi.

Sempozyumda daha sonra Türkiye Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzman Dr.Eray Çınar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim sorumlusu Dr. Hasan Odabaşıoğlu ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş söz alarak , yaptıkları çalışmaları anlattı.(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Afet Ile Hastane Afet
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