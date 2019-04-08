“Sağlık Afet Planı ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı Sempozyumu” bugün başlıyor

KKTC’de “Sağlık Afet Planı ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı” oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde düzenlenen “Sağlık Afet Planı İle Hastane Afet ve Acil Durum Planı Sempozyumu” bugün başlıyor.

Sempozyum çerçevesinde eğitim programları da düzenlenecek.Sempozyum saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi toplantı salonunda başlayacak.

Açılışına devlet ve hükümet yetkilileri ile Türkiye’den heyetlerin katılacağı sempozyum ve eğitim programında, KKTC’de afet ve acil durum yönetimi konusunda sunumlar gerçekleştirilecek.

Açılış ve sempozyumun ardından Türkiye ve KKTC’den katılan yetkililer basının sorularını yanıtlayacak.

Ayrıca, Türkiye’den heyetlerin katılımıyla, hafta içerisinde ülke genelindeki tüm hastanelerin risk analizleri gerçekleştirilecek. (AA)