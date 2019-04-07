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Sağlık Afet Planı ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı Sempozyumu

07 Nisan 2019 Pazar 12:24
Sağlık Afet Planı ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı Sempozyumu
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KKTC’de “Sağlık Afet Planı ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı” oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde düzenlenen “Sağlık Afet Planı İle Hastane Afet ve Acil Durum Planı Sempozyumu” yarın başlıyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TC Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Sempozyum ve Eğitimleri, yarın saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi toplantı salonunda başlayacak.

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Açılışına devlet ve hükümet yetkilileri ile Türkiye’den heyetlerin katılacağı sempozyum ve eğitim programında, KKTC’de afet ve acil durum yönetimi konusunda sunumlar gerçekleştirilecek.
Yarınki açılış ve sempozyumun ardından Türkiye ve KKTC’den katılan yetkililer basının sorularını yanıtlayacak.
Ayrıca, TC’den heyetlerin katılımıyla, hafta içerisinde ülke genelindeki tüm hastanelerin risk analizleri gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Afet Planı
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