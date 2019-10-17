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Sağlık Bakan Pilli, İŞAD heyeti ile görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İŞAD (Kıbrıs İş İnsanları Derneği) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:10
Sağlık Bakan Pilli, İŞAD heyeti ile görüştü

Yapılan ziyarette ülkemizin sağlık sistemi ile ilgili yaşanan bir takım beklentiler ele alınarak, çözüm önerileri İŞAD yönetim kurulu tarafından bakan Pilli’ye yazılı olarak takdim edildi.

Çözüm önerileri arasında ilaç stok takip sistemi, ayrıcaGenel Sağlık Sigortası konusunda, İŞAD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için her türlü desteği koşulsuz vermeye hazır oldukları bakan Pilli ’ye aktarıldı.

Sağlık Bakanı Pilli, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu, gerek Genel Sağlık Sigortası gerekse, İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda bulunan ilaçların kontrol altına alınması ve otomasyon sisteminin %100 verimli hale getirilmesiiçin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerini önemsediğini kaydeden Bakan Pilli, işbirliğine her zaman hazır olduğunu vurguladı.

(BRT/MAIL)

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Sağlık Bakanı
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