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Sağlık Bakan Pilli’den örnek davranış

Sağlık Bakan Pilli, minik tip 1 diyabet hastasına sürekli şeker ölçüm cihazı verdi

06 Aralık 2019 Cuma 20:11
Sağlık Bakan Pilli’den örnek davranış

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tip 1 diyabet hastası olan minik Lavin’e sürekli şeker ölçüm cihazını takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tip 1 diyabet hastası olan çocukların bakımında sürekli şeker ölçüm cihazının önemine işaret eden Bakan Pilli, hastanın bu cihaz sayesinde okulda, uykuda, dışarıda olduğu süre içerisinde ve genelde şekerinin takip edildiğini, riskli bir durum yaşandığı anda ebeveynlerine mesaj gitmesi sağlanarak erken müdahale edilebildiğini belirtti.

Pilli, bu tip diyabet hastası olan çocuklara kurul kararı ve doktorların onayıyla ölçüm cihazının sağlanabileceğini belirterek, ihtiyacı olan ailelerin Sağlık Bakanlığı’na başvurabileceğini söyledi.

Baba Mehmet Özgünan ise, sürekli şeker ölçüm cihazının kendilerine temin edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Bakan Pilli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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