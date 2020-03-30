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Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli Bugün yaptığı açıklamada 5 pozitif vakanın daha görüldüğünü söyledi.

30 Mart 2020 Pazartesi 17:05
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Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli Bugün BRT'ye canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamada 5 pozitif vakanın daha görüldüğünü söyledi.

PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün 5 vaka görüldü

1'i karpaz bölgesi temaslı bir vaka

Karpaz bölgesinde temas eden bir kişi

Diğer 2 kişi, tedavisi devam eden Lapta bölgesinden bir vakanın çok çok yakını

Diğer 2 vaka Gönyeli'den... Beyarmudu'ndaki vakaya virüs bulaştıran hastanın temas ettiği kişiyle yakın temas halinde olan kişilerdir

Bakanlar Kurulu kararına göre 14 Mart 2020 tarihinden beridir gözetim altında olan vakaların 7 gün daha gözetim süresi uzatılarak 22 güne çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronaviüsCoronavirüs
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Doğru Söz 2020-03-30 17:22:28

Bu lâubali, gayri ciddi toplum bu işi bitirenez. Yayın anasını satayım. Yayın.

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Teoman 2020-03-30 17:37:31

Tatarova'nın olduğu gibi polisin da hayda hayda işi hikaye ve göstermelik..Yollarda sokaklarda polis diye bir unsur göremezsiniz,hepsi kendi keyfinde ve işin ciddiyetinin farkında değiller..Marketlerde kasadakilerin ağızları açık,çalışanların ağızları açık,markete girenlerin ağızları açık ve ellerini dezenfekte etmiyorlar..Özellikle Karaoğlanoğlu'ndaki Mami Malti markette bu kurallara hiç uyulmuyor,Karaoğlanoğlu Lemar deseniz ayni (burada dezenfektan pompası bile yok),keza Ugemar Market ayni...Afrikalılar devamlı surette ayaklarında çarıkla dışarıda ağızları açık geziyorlar,umurlarında bile değil..Bunları kim denetliyor? Eğer yasağı varsa neden bunlara ceza kesilmiyor?Buralarda da vakalara ilave olması mı bekleniyor anlaşılır gibi değil..

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Ertaç 2020-03-30 19:06:29

Herkes eskisinden çok alışveriş yapıyor.Marketkere sınırlandırma getirilmeli.Bu işi yemek şölenşne çevirdik.

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