Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli Bugün BRT'ye canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamada 5 pozitif vakanın daha görüldüğünü söyledi.

PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün 5 vaka görüldü

1'i karpaz bölgesi temaslı bir vaka

Karpaz bölgesinde temas eden bir kişi

Diğer 2 kişi, tedavisi devam eden Lapta bölgesinden bir vakanın çok çok yakını

Diğer 2 vaka Gönyeli'den... Beyarmudu'ndaki vakaya virüs bulaştıran hastanın temas ettiği kişiyle yakın temas halinde olan kişilerdir

Bakanlar Kurulu kararına göre 14 Mart 2020 tarihinden beridir gözetim altında olan vakaların 7 gün daha gözetim süresi uzatılarak 22 güne çıkarılmıştır.