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Sağlık Bakanı Ali Pilli: “14 gün süreyle 3 günlük gelişler askıya alındı”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, artan koronavirüs nedeniyle yeni tedbirler alındığını belirterek “14 gün süreyle 3 günlük gelişler askıya alındı” dedi.

04 Aralık 2020 Cuma 16:24
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Sağlık Bakanı Ali Pilli: “14 gün süreyle 3 günlük gelişler askıya alındı”

Son günlerde 3 günlük gelişlerden kaynaklanan vakalarda artış olması nedeniyle Sağlık Üst Kurulu ve Sağlık Bakanlığı yeni bir karar aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, artan koronavirüs nedeniyle yeni tedbirler alındığını belirterek “14 gün süreyle 3 günlük gelişler askıya alındı” dedi.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR: 

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

04.12.2020 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde görüş ve önerilerinin alınması amacıyla Sivil Havacılık Dairesi Müdürü de toplantıya katılmıştır.
1.    Yılbaşı akşamı ile ilgili yapılacak kutlamalarda yapılacak etkinliklerin kişi sayısı sınırlandırılmıştır. Şöyle ki;
-    300 m2 ve üzeri 100 kişi
-    100-300 m2 alanların maksimum 50 kişi
-    50-100 m2 alanların maksimum 30 kişi olacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. 
2.    Hava ve gemi yolu ile ülkemize gelmek amacıyla bilet kesecek kişilerin ilgili şirketler tarafından HES kodlarının kontrol edilerek geliş biletlerinin kesilmesi gerekmektedir. HES kodunda temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmemesi gerekmektedir. Ülkeye girişte yapılan 2. PCR sonucu Covid pozitif çıkan kişilerin HES kodunda Covid pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem uygulanacaktır.
3.    08.12.2020 saat 00:01 ile 23.12.2020 saat 23:59 tarihleri arasında ülkemize düzenlenecek charter seferlerde, özel uçaklarda, tarifeli seferlerde ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması iptal edilmiştir. Söz konusu tarihler arasında ülkemize karantinasız girişler durdurulmuştur.
4.    Karantina, test ücretleri ve hastane masraflarının ödenmesi konusunda yetkili Maliye Bakanlığı’dır. 
5.    Komitemiz 11 Aralık 2020 tarihinde yeniden toplanarak kısıtlamalar ve yılbaşı dönemi öncesi düzenlenecek uçuşlar ile ilgili değerlendirme yapacaktır.

Son Güncelleme: 04.12.2020 17:34
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