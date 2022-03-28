Sağlık Bakanı Ali Pilli: Acil ilaçları temin ettik

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Dile getirilen sıkıntıların çözülmesi için hem hükümet hem muhalefetin öneriler yaptığını anlatan Pilli öte yandan sorunların bir türlü önüne geçilemediğini anlattı.

Sorunların çözümü aşamasında hükümet kadar muhalefete de görev düştüğünü söyleyen Pilli, birlik beraberlik içinde, tartışmalar da yapılsa, sorunların giderilmesi için çözüm yaratılması gerektiğini belirtti.

Pilli’nin konuşmasının bitmesiyle yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, konuşma konularıyla ilgili bakanların Meclis’te bulunmadığını söyleyerek, denetim gününde böyle bir tablo olmasını eleştirdi.

TOROS'TAN PİLLİ'YE YANIT

Pilli’nin konuşmasına yanıt vermek için kürsüye çıkan CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP olarak muhalefetin sorumluluğunu yerine getirmediğinin ima edilmesinin kendisini üzdüğünü belirtti.

Toros, CTP olarak sorunlara sundukları çözüm önerilerinden örnekler verdi.

TL kullanıldığı müddetçe enflasyonu durdurmak için Euro kullanımının tartışılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Toros, başka bir ülkenin parası kullanıldığı müddetçe, yaşanacak enflasyonun çarpan etkisiyle ithal edilmesinden başka bir şeyin mümkün olmadığını kaydetti.

Toros, içinde olunan koşullarda Euro endeksli bir düzene geçmenin yegane çözüm olduğunu söyledi.

PİLLİ'DEN BESİM'E YANIT

CTP Milletvekili Filiz Besim’i yanıtlamak üzere söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli de, sağlıkta geçmişten gelen sıkıntılar olduğunu dile getirerek, 1994’te kardiyoloji yoğun bakımı yokken bugün 8-10 yataklı kardiyoloji yoğun bakımı olduğunu kaydetti.

Sağlıkta sorunlar olduğunu, pandemi nedeniyle de sorunlar yaşandığını belirten Pilli, bu sorunların dünyadaki tüm ülkelerde olduğunu ifade etti.

Besim’in bahsettiği sorunları bildiğini dile getiren Pilli, diş hekimliği bölümü konusundaki soruna da hâkim olduğunu belirtti.

Kalkanlı Yaşam Evinde personel sıkıntısı olduğunun doğru olduğunu bunun ihale sıkıntısından kaynaklandığını söyleyen Pilli, öte yandan orada bir hizmet verildiğini belirtti.

Doktor sıkıntısı olduğunun doğru olduğunu, kendilerinin de bu sıkıntının önüne geçmek için çalıştıklarını belirten Pilli, 10 kişilik yoğun bakımı döndürecek yoğun bakım hemşiresi olmadığını kabul etmediğini söyledi, öte yandan 10 kişilik kapasiteyi artırmak gerektiğini kaydetti.

“ACİL İLAÇLARI TEMİN ETTİK”

Acil ilaçların mümkün olduğu kadar temin edildiğini kaydeden Pilli, Maliye’den parası verilmemişse fondan karşılayarak, özellikle ameliyathane için gerekli ilaçları aldıklarını söyledi.

Sağlıkta otomasyon konusunun uzun süredir konuşulduğunu, konunun şu anda da belirli bir seviyeye geldiğini dile getiren Pilli, e-devlete geçilmesi sağlanırsa süratle bu sürecin tamamlanabileceğini kaydetti.

Sağlık merkezlerinin güçlendirilmesinin ana hedefleri içerisinde olduğunu anlatan Pilli, eğer bu sağlanabilirse devlet hastanesindeki yükün hafifletilebileceğini anlattı.

Sağlık Bakanı Pilli, tüm sağlık merkezlerine, dahiliye, çocuk doktoru ve diş doktoru sağlanabilmesi sağlanırsa bunun sistemi oldukça rahatlatacağını dile getirdi.