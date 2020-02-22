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Sağlık Bakanı Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Ali Pilli : "Hastada akciğer enfeksiyonu var"

22 Şubat 2020 Cumartesi 19:36
Sağlık Bakanı Ali Pilli canlı yayında açıkladı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, 15 gün önce turla Dubai'ye giden ve bir hafta önce yurda dönen 74 yaşındaki kadının bugün yüksek ateş şikâyetiyle Mağusa Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti. Doktorların hastaya akciğer enfeksiyonu teşhisi koyduğunu açıklayan Bakan Pilli, ancak hastanın Dubai'deyken korona virüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa'ya aktarıldığını kaydetti. Söz konusu hastaya korona virüsü tanısı konmadığını vurgulayan Bakan Ali Pilli, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan hastanın genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Dubai’nin de yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde 14 korona virüsü vakası görüldüğüne dikkat çeken Bakan Pilli, 74 yaşındaki kadının riskli bir bölgeye seyahat etmiş olmasından dolayı, karantina uygulamasının tamamen tedbir amaçlı olduğunu da vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsKKTC KoronavirüsKarantina
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kktcli 2020-02-22 22:01:18

ırak sınır kapatıyor irana Sen türkiye gibi delikanlılık yapmaya devam et. Sınırlarında kamera yada geçiş kontrolü varmı? hastanelerinde test kiti varmı ? Yok... Adasın ada..Turizmi mamur ettin ya sağduyulu olun diyorsun. gelsinler tabi belki bulaşmaz...Koronaya kafa atanlar sizi...

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Magusali 2020-02-22 21:18:43

Nerede sedyedeki korumalı kapalı ortam olması için tebbbir birde önlem almışmış daha önceden halt etmişsiniz rezalet rezalet yazık nubadaya yazik

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Corona mı 2020-02-22 22:02:42

O daha başlangıç.

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