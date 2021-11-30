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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den açıklama!

Bakan Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda incelemelerde bulundu...

30 Kasım 2021 Salı 14:53
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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den açıklama!
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Pilli: “Yoğunluktan dolayı yaşanan sıkıntı gideriliyor”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Pcr testleri ve bilekliklerin takıldığı alanda yoğunluk yaşandığını belirten Bakan Pilli, yeni düzenlemelerin başlatıldığını, uzun kuyrukların oluşmaması ve vatandaşın daha hızlı hizmet alabilmesinin sağlanacağını belirtti.

Bakan Pilli, Covid-19 pozitif hastalar ve temaslı olan kişilerin aradığı 1102 numaralı hatta yoğunluk yaşanmakta olduğunu, 1102'ye ulaşamayan kişilerin 05391175224 numaralı WhatsApp hattına mesaj atarak taleplerini iletebileceklerini kaydetti.

Vakaların artışına ve aşı olmanın önemine bir kez daha değinen Bakan Pilli, yeterli miktarda aşımız olduğunu, ülke genelinde aşı merkezlerimize başvuran 12 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarını yaptırabileceklerini belirterek tamamlanması gereken aşı programını bir kez daha hatırlattı.

Son Güncelleme: 30.11.2021 15:59
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