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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den açıklama!

Bakan Pilli:” Aşı konusunda herhangi bir sıkıntı yok” 

14 Aralık 2021 Salı 16:44
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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den açıklama!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,  canlı yayın esnasında Girne Bölgesi'nde Covid-19 aşılarının yapılmadığı iddialarına yönelik açıklamada bulundu. 

Bakan Pilli şunları ifade etti; 

“  TV 2020 kanalında canlı yayın esnasında bir telefon bağlantısı gerçekleştirilmiş, Girne Bölgesi’nde bir vatandaşımızın aşı olamadığı ve merkezlerimizde aşının tükendiği bilgisinin kendisine verildiğini açıklanmıştır. 

Canlı yayının ardından Girne Bölgesi’nde tüm aşı merkezlerimiz kontrol edilmiş olup, 13 Aralık Pazartesi günü itibariyle ;
Leymosun Kültür Evi’nde aşı stoku 1.032 yapılan aşı miktarı 284
Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde aşı stoku 355 yapılan aşı miktarı 26
Lapta Sağlık Merkezi’nde aşı stoku 1.045 yapılan aşı miktarı 148 
Esentepe Sağlık Merkezi’nde aşı stoku 344 yapılan aşı miktarı 26’dır. 

Canlı yayına bağlanan kişinin iddiaları aldığım bilgiler doğrultusunda tamamen asılsızdır ve ülke genelinde Girne Bölgesi dahil aşılamalarda herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam etmektedir. 

Kaldı ki bugün itibariyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından 50 Bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısı daha gönderilmiş ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınmıştır. Bu vesile ile bir kez daha her koşulda yanımızda olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 

Böylesi yayınlar ve yanlış iddialar tamamen kamuoyunu tedirgin etmekten başka hiçbir şey ifade etmemektedir. 
Halkımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Tüm merkezlerimizde aşılamalar devam etmektedir. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı olmaktır. 

Halkımızı bizlere güvenmeye devam etsin. Sağlık Bakanlığı gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalışmaktadır.

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