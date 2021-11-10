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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den açıklama!

Bakan Pilli: ”Pandemi koşullarında küresel manada çok önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece herhangi bir kapanma söz konusu olmaz”  

10 Kasım 2021 Çarşamba 14:27
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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den açıklama!
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 Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, pandemi ile mücadelede hedeflerinin aşılama oranını en yüksek seviyeye çıkarmak için aşının direk vatandaşa erişimi adına çalışmaların bitmek üzere olduğunu, pandemi koşullarında küresel manada çok önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece herhangi bir kapanma da söz konusu olmayacağını vurguladı.  

 Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi:  

“Geçmiş dönemde ortaya koymuş olduğumuz çalışmalarla pandemi sürecini en az hasarla atlanan ülke olarak dünyadaki yerimizi almıştık. Şimdi o günlerde doğru şekilde uyguladığımız politikaların meyveleri toplama zamanı gelmiştir. Ülkemizi en güvenli ülkeler listesinde en üst seviyelere tırmandırma zamanıdır.  

Kimsenin kuşkusu olmasın. Pandemi koşullarında küresel manada çok önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece herhangi bir kapanma söz konusu olmaz.  

En önemli hedefimiz aşılanma oranını en yüksek seviyeye çıkarıp, ülkemizi bu “yeni normal” koşullarda dünyanın en açık ve en sağlıklı ülkesi haline getirmektir.  

Altını çizerek vurgulamak istiyorum ki, Sağlığın ve ekonominin eşgüdüm içerisinde yönetilmesi son derece önemlidir. 

Kısa vadeli en önemli stratejimiz sağlığımızı riske etmemek adına aşılanma oranını en yüksek seviyelere çıkarmaktır. Bunu sağlarsak ekonomimizin can damarı olan yükseköğrenim ve turizm sektörlerini sürekli açık tutacak sağlıklı koşulları da sağlamış olacak ve bu sektörlerin yeniden ayağa kalkmalarına olanak tanımış olacağız. 

 Bu hedefe ulaşmak için, çok kısa bir süre içerisinde aşılanma çalışmalarına üreteceğimiz yeni uygulamalarla hız kazandıracağız.  Devlet olarak aşıya erişimde herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktır.  

 Önemli olan halkımızın aşıya erişiminde bir sıkıntısı varsa onu ortadan kaldırmak, hatta vatandaşın aşıya erişimini beklemek yerine, aşının direk vatandaşımıza erişimini  sağlayacak çalışmaları hayata geçirmektir.  

Görev yaptığım geçmiş dönemlerde pandemi yönetiminde sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve vatandaşlarla büyük bir işbirliği, güçlü bir uyum yakaladık. Yeni dönemde halkımızdan en büyük ricam salgınla mücadelede bakanlığımıza destek vermeye devam etmeleridir.  

 Halkımızı sağlığı için yeniden görev aldığım bu dönmede elbirliği ile sorunları aşacağımızdan kuşku duymamaktayım. Bize güvensinler. En zor günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Daha güzel ve sağlıklı günler bizleri bekliyor. Sağlıkla kalın. 

Dr. Ali Pilli
Sağlık Bakanı

Son Güncelleme: 10.11.2021 15:32
Anahtar Kelimeler:
Ali Pilli
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