Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Flaş Haber
7 yeni yerel vaka
Kapat

Sağlık Bakanı Ali Pilli’den aşı açıklaması…

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir TV programına KKTC’nin Covid-19 aşına ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

18 Aralık 2020 Cuma 18:34
823 Okunma
Sağlık Bakanı Ali Pilli’den aşı açıklaması…

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir TV programına KKTC’nin Covid-19 aşına ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güney Kıbrıs’a 1 buçuk milyon doz aşının geleceğinin söylediğini aktaran Pilli “Bu aşıların yüzde 30’u bizim. Hakkımızı söke söke alırız” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’tan aşı alınamaması durumunda Türkiye Cumhuriyeti üzerinden girişim yapılacağını kaydeden Pilli, ülkeye aşı geldikten sonra aşıların sağlık ocakları ile iş birliği içerisinde kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Bakan Ali Pilli’nin konuşması şöyle:

Avrupa’da 27 Aralık’tan sonra aşılara başlanacak. Rum tarafında aşıların ne zaman yapılacağına ilişkin kesin tarih verilmedi. 1 buçuk milyon aşının geleceği söyleniyor. Sağlık alt komiteleri bu rakamı net olarak söylemiyor.

Avrupa Birliği bize ne kadar aşı vereceğini net bir şekilde söylemiyor.  Kıbrıs’a gelecek olan 1 buçuk milyon aşının yüzde 30’unun bize verileceği söylenmektedir. Bu da 300-400 bin civarındadır. Ama burada bir netlik yok.

Avrupa Birliği’nin göndereceği aşılar -70 derecede korunacak olması nedeniyle AB’nin bizden istediği bazı şeyler vardır. Nerede saklanacağı, nasıl yapılacağı gibi bir takım istekler var. Biz altyapımızı oluşturmaya başladık.

Şuan bu aşıları muhafaza edecek 2 adet buzluğumuz var 2 tanesi için de ihaleye çıktık. 27’sinden önce bu buzluklar alınacak.

Aşılar 3-5 gün bekledikten sonra yapılacak. Bizim birçok bölgede sağlık ocaklarımız vardır.

Biz küçük bir ülkeyiz sağlık ocaklarımızla kısa sürede bu aşıyı yapabiliriz.

Biz Avrupa Birliği toprağı olarak hakkımızı söke söke alırız. Avrupa üzerinden bu aşıları alamazsak anavatanımız Türkiye vardır. Türkiye üzerinden bağlantılar yapılmıştır.

Bizim Güney’e gelecek aşılar üzerine hakkımız vardır bunun mücadelesini vereceğiz.

Son Güncelleme: 18.12.2020 19:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibel Siber: Test sonucum negatif!
Sibel Siber: Test sonucum negatif!
Saner: Koronavirüs aşıları Türkiye’den gelecek
Saner: Koronavirüs aşıları Türkiye’den gelecek
“Bu çağda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar kabul edilir değildir"
“Bu çağda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar kabul edilir değildir"
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim